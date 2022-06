AMAZON BLINK VIDEO DOORBELL arriva in Italia a soli €60 e completo di tutto (Di giovedì 9 giugno 2022) Cresce il listino prodotti di casa AMAZON in Italia, e nelle ultime ore l’azienda di Jeff Bezos ha presentato il suo nuovo VIDEOcitofono smart BLINK VIDEO DOORBELL. AMAZON BLINK VIDEO DOORBELL, 9/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un campanello intelligente che per il lancio sul mercato Italiano il sito di e-commerce più famoso al mondo ha deciso di mettere in vendita ad un prezzo molto vantaggioso. Grazie al BLINK VIDEO DOORBELL si potrà rispondere al citofono anche tramite smartphone, e lo stesso campanello sarà dotato di una VIDEOcamere in risoluzione HD a 108p, con infrarossi di notte e audio bidirezionale. E’ possibile ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Cresce il listino prodotti di casain, e nelle ultime ore l’azienda di Jeff Bezos ha presentato il suo nuovocitofono smart, 9/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un campanello intelligente che per il lancio sul mercatono il sito di e-commerce più famoso al mondo ha deciso di mettere in vendita ad un prezzo molto vantaggioso. Grazie alsi potrà rispondere al citofono anche tramite smartphone, e lo stesso campanello sarà dotato di unacamere in risoluzione HD a 108p, con infrarossi di notte e audio bidirezionale. E’ possibile ...

