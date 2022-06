X Factor 16, già scontri tra Ambra Angiolini e Fedez: il gossip (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le audizioni della nuova edizione di X Factor sono iniziate da pochissimo e l'attesa del pubblico è davvero enorme quest'anno. Il talent show musicale di Sky, infatti, ha subito una vera e propria rivoluzione rispetto alle edizioni precedenti e questo desta di certo enorme curiosità. A condurre il programma sarà Francesca Michelin che vestirà quindi i panni di presentatrice dopo la vittoria dello show nel 2011. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati anche i nomi dei giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Proprio tra i primi due ci sarebbero già stati scontri: scopriamo i dettagli. scontri tra Fedez e Ambra Angiolini a X Factor 16 La nuova edizione di X Factor è iniziata da ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le audizioni della nuova edizione di Xsono iniziate da pochissimo e l'attesa del pubblico è davvero enorme quest'anno. Il talent show musicale di Sky, infatti, ha subito una vera e propria rivoluzione rispetto alle edizioni precedenti e questo desta di certo enorme curiosità. A condurre il programma sarà Francesca Michelin che vestirà quindi i panni di presentatrice dopo la vittoria dello show nel 2011. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati anche i nomi dei giudici:, Dargen D'Amico e Rkomi. Proprio tra i primi due ci sarebbero già stati: scopriamo i dettagli.traa X16 La nuova edizione di Xè iniziata da ...

