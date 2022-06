(Di mercoledì 8 giugno 2022)è fermo ormai da diversi mesi. Il suo ultimo match risale al 13 novembre scorso quando venne sconfitto da “Hangman” Adam Page. Per diverso tempo ha lottato nonostante diversi acciacchi fisici, ma poi si è dovuto prendere una pausa. Il canadese sta recuperando da un intervento al ginocchio ed aveva in programma anche un intervento per rimuovere un’ernia. Oltre a questoha avuto altri problemi, tra cui quello alla spalla. Terapia alView this post on Instagram A post shared by LifeMed Institute (@lifemedinstitute)sta ancora recuperando dai vari problemi fisici che ha accumulato nei mesi se non anni passati. Il LifeMed Institute ha pubblicato sui propri canali social unin cui si ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE VIDEO: Kenny Omega si sottopone a trattamento con plasma per curare gli infortuni - - TSOWrestling : Ecco un particolare video di Kenny Omega e il suo recupero dagli infortuni #TSOS // #TSOW - kenny_nzc : RT @mandzvkjc: sta tornando l’ultimo 10 degno di rispetto - kenny_nzc : RT @juanito1897: Lukaku dai topi? sti cazzi se ho lui sono tranquillo - Kenny_l27 : RT @El_Mangoo_: Iniesta ?? -

The Shield Of Wrestling

... tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streamingsenza costi ... Per l' Irlanda , Stephenschiererà la squadra con un 3 - 4 - 3 come modulo. Questa la ...Gli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono i produttori esecutivi insieme a Brian Tanen, Rick Wiener,Schwartz, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam ... Kenny Omega, ecco il video della sua terapia per il recupero Kenny Omega sta cercando di recuperare dai suoi numerosi acciacchi, ecco un video che lo vede impegnato in una terapia innovativa.Kenny Omega’s in-ring skills have made him one of the most talked-about wrestlers in the industry. His AEW World Title reign was truly memorable due to ...