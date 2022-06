Uomini e Donne trono over, nuova stagione: chi torna e chi no (Di mercoledì 8 giugno 2022) A metà settembre 2022, su Canale 5, esordirà la nuova stagione di Uomini e Donne di Maria De Filippi, le cui registrazioni cominceranno tuttavia già a fine agosto. E se finora nulla sappiamo dei nuovi tronisti del trono classico, nel caso dell’over siamo già in grado di dirvi chi rimarrà (ovviamente a patto che non si innamori e fidanzi in estate) e chi invece con ogni probabilità non vedremo più seduto tra le file del dating-show. Uomini e Donne, nuovi tronisti 2022/2023: in lizza Federica, Lilli e Andrea In questi giorni cominciano a circolare i primi nomi dei tronisti che potrebbero esordire a Uomini e Donne a settembre ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 giugno 2022) A metà settembre 2022, su Canale 5, esordirà ladidi Maria De Filippi, le cui registrazioni cominceranno tuttavia già a fine agosto. E se finora nulla sappiamo dei nuovi tronisti delclassico, nel caso dell’siamo già in grado di dirvi chi rimarrà (ovviamente a patto che non si innamori e fidanzi in estate) e chi invece con ogni probabilità non vedremo più seduto tra le file del dating-show., nuovi tronisti 2022/2023: in lizza Federica, Lilli e Andrea In questi giorni cominciano a circolare i primi nomi dei tronisti che potrebbero esordire aa settembre ...

