(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nuove idee e soluzioni per città senza barriere, messe a punto dai geometri del futuro. Sono stati consegnati a Roma, presso l'aula magna della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, i premi per la ...

Un premio ai futuri geometri per città senza barriere

(Adnkronos) – Nuove idee e soluzioni per città senza barriere, messe a punto dai geometri del futuro. Sono stati consegnati a Roma, presso l'aula magna della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, i ...

Nelle dieci edizioni del concorso "I futuri geometri progettano l'accessibilità" sono stati ... Assegnato anche il Premio Kone, riconoscimento speciale attribuito all'istituto che ha previsto l'...

In un mondo continuamente soggetto a cambiamenti, la X edizione del Concorso dedicato ai futuri ... Il premio Speciale KONE, al miglior progetto che abbia previsto l'installazione di sistemi di ...