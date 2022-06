Ultime Notizie – Difesa Becciu: “Anche da nuovi interrogatori emerge sua assoluta correttezza” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Le Ultime udienze, che hanno registrato gli interrogatori di molti degli imputati, hanno confermato e ulteriormente chiarito la verità dei fatti illustrati al Tribunale dal cardinale Becciu. Egli agì sempre e solo su indicazione degli uffici tecnici della Segreteria di Stato, che di volta in volta verificavano le proposte d’investimento, ricorrendo Anche all’ausilio di noti e stimati consulenti finanziari esterni, proponendo poi la sottoscrizione soltanto di quelli ritenuti vantaggiosi. Consulenti non introdotti o individuati dal Sostituto”. Lo sottolineano all’Adnkronos gli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, difensori del cardinale Angelo Becciu imputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue. Si ricorda che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Leudienze, che hanno registrato glidi molti degli imputati, hanno confermato e ulteriormente chiarito la verità dei fatti illustrati al Tribunale dal cardinale. Egli agì sempre e solo su indicazione degli uffici tecnici della Segreteria di Stato, che di volta in volta verificavano le proposte d’investimento, ricorrendoall’ausilio di noti e stimati consulenti finanziari esterni, proponendo poi la sottoscrizione soltanto di quelli ritenuti vantaggiosi. Consulenti non introdotti o individuati dal Sostituto”. Lo sottolineano all’Adnkronos gli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, difensori del cardinale Angeloimputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue. Si ricorda che ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 08-06-2022 ore 13:10 - #Ultime #Notizie #08-06-2022 #13:10 - junews24com : Pogba Juve: i tifosi preparano l'accoglienza. C'è un dato incredibile sui social - -