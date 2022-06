Torre dei Caduti, via al restauro: saranno ripuliti gli esterni. Pronta entro fine anno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Opere pubbliche Sospese le visite da questa settimana, dalla prossima i lavori pianificati dal Comune di Bergamo per rimetterla a nuovo. L’assessore Brembilla: «Lavori conclusi entro il 2022». Il progetto: risanamento delle superfici esterne. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Opere pubbliche Sospese le visite da questa settimana, dalla prossima i lavori pianificati dal Comune di Bergamo per rimetterla a nuovo. L’assessore Brembilla: «Lavori conclusiil 2022». Il progetto: risanamento delle superfici esterne.

