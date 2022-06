Terrore in pieno centro, auto piomba sulla folla: morti e feriti (Di mercoledì 8 giugno 2022) auto contro la folla, un morto e trenta feriti. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco il conducente dell’auto, una Renault Clio, è stato arrestato. Sarebbe stato fermato dai passanti mentre tentava di fuggire dal luogo dell’incidente, ha riferito la stampa locale, citando alcuni testimoni secondo cui il conducente sarebbe stato poi consegnato dai passanti alla polizia. L’auto è andata finire contro la folla per poi finire la sua corsa dentro una vetrina. Il mezzo, una Renault Clio, viaggiava ad alta velocità di circa 150 chilometri orari e secondo la testimonianza delle persone che hanno assistito alla scena non ha accennato a fermarsi prima di finire contro la vetrina di un negozio. “Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale”, hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)contro la, un morto e trenta. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco il conducente dell’, una Renault Clio, è stato arrestato. Sarebbe stato fermato dai passanti mentre tentava di fuggire dal luogo dell’incidente, ha riferito la stampa locale, citando alcuni testimoni secondo cui il conducente sarebbe stato poi consegnato dai passanti alla polizia. L’è andata finire contro laper poi finire la sua corsa dentro una vetrina. Il mezzo, una Renault Clio, viaggiava ad alta velocità di circa 150 chilometri orari e secondo la testimonianza delle persone che hanno assistito alla scena non ha accennato a fermarsi prima di finire contro la vetrina di un negozio. “Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale”, hanno ...

