Stefano De Martino, per una serata in discoteca guadagna ''una cifra da capogiro''! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stefano De Martino, ballerino e presentatore ma anche deejay pagato più che bene per le sue serate in discoteca. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 8 giugno 2022)De, ballerino e presentatore ma anche deejay pagato più che bene per le sue serate in

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le parole che fanno sognare i fan - #Belen #Rodriguez #Stefano #Martino: - zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le parole che fanno sognare i fan - #Belen #Rodriguez #Stefano #Martino:… - zazoomblog : Stefano De Martino la notizia è finalmente arrivata: i fan gioiscono per lui - #Stefano #Martino #notizia… - LIrresponsabile : Stefano De Martino dj, ecco quanto guadagna per una serata - - blogtivvu : Quanto guadagna Stefano De Martino per una serata da dj? La presunta cifra da capogiro #stefanodemartino -