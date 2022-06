Roma, sì alla residenza agli occupanti abusivi di case. FdI: «Dal Pd un inno all’illegalità» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Campidoglio ha dato il via libera alla mozione che, in deroga alla legge nazionale, impegna la giunta a concedere agli occupanti abusivi la possibilità di ottenere la residenza nelle case in cui abitano illegalmente. Si tratta di una scelta politica ben precisa, che dà la misura di quali siano le priorità della sinistra, anche alla luce dei tempi: tra l’annuncio della misura e la sua approvazione è passato poco più di un mese, mentre altri dossier stringentissimi, a partire dalla questione rifiuti e degrado, ancora restano senza risposte effettive. La saldatura tra Campidoglio e movimenti per la casa La mozione è passata con 28 voti a favore e 13 contrari, con una saldatura tra sinistra elettiva e associativa dei movimenti per la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Campidoglio ha dato il via liberamozione che, in derogalegge nazionale, impegna la giunta a concederela possibilità di ottenere lanellein cui abitano illegalmente. Si tratta di una scelta politica ben precisa, che dà la misura di quali siano le priorità della sinistra, ancheluce dei tempi: tra l’annuncio della misura e la sua approvazione è passato poco più di un mese, mentre altri dossier stringentissimi, a partire dquestione rifiuti e degrado, ancora restano senza risposte effettive. La saldatura tra Campidoglio e movimenti per la casa La mozione è passata con 28 voti a favore e 13 contrari, con una saldatura tra sinistra elettiva e associativa dei movimenti per la ...

Advertising

gualtierieurope : Apre a #Roma il #FondoAndreaCamilleri: un bellissimo regalo del grande maestro e della sua famiglia alla città. Un… - matteosalvinimi : Domani giornata tutta in provincia di Roma: ad Ardea alle 16:30, poi Guidonia Montecelio alle 19 e infine Ladispoli… - sportface2016 : Consumatori #Lazio, esposto alla Procura dei minorenni: 'In una scuola materna festeggiata la vittoria della #Roma… - bravalfio : RT @nelloscavo: Tripoli dista 1.000 chilometri esatti da Roma. Kiev quasi 1.800. All’Ucraina l’Italia invia armi. Anche alla Libia. Nel pri… - dronelaoc : @PieroSerra @Shadowalkerr10 @Ossmisterioso L’unico anno in cui c’è stata una rivale seria lo scudetto lo abbiamo vi… -