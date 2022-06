(Di mercoledì 8 giugno 2022)C’è agitazione a Viale Mazzini in vista del Cda di oggi, in cui l’ad Carlo Fuortes chiederà di votare a favore del pacchetto di nuove nomine e palinsesti. La riunione si preannuncia tesa, una sorta di resa dei conti, ma alla fine le proposte al tavolo dovrebbero passare, tra sorprese e polemiche. E a proposito di sorprese, secondo LaPresselascerebbe il Tg1, di cui è anche vicedirettore, per approdare alla conduzione di un talk show nella seconda serata di Rai 2. Al suodovrebberePrimozich, già vice al Tg2. Quella disarebbe una mossa per “scongiurare” lo sbarco in Rai di(per l’ex volto sportivo di Sky si era parlato proprio di ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Ancora ‘spostamenti’ a viale Mazzini in vista del CdA della #Rai di mercoledì. - LaPresse_news : Ancora ‘spostamenti’ a viale Mazzini in vista del CdA della #Rai di mercoledì. - fabiofabbretti : Rai 2, arriva Francesco Giorgino (al posto di Ilaria D’Amico)? - DiTeleblog : RT @facciolananna1: Ultima ora Ascolti tv arriva a Rai 2 #ascoltitv @AleStonata - AleStonata : RT @facciolananna1: Ultima ora Ascolti tv arriva a Rai 2 #ascoltitv @AleStonata -

la Repubblica

(Visited 17 times, 17 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: Le ricerche archeologiche nel fiume Stella protagoniste su2 A tu per tu con gli animali, al Parco Zoo incontri da vicino con ...E Simona Sala verso il Day Time Canone, via dalla bolletta della luce dal 2023: ok all'odg al decreto energia La girandola Oggi intantola ratifica della girandola delle poltrone, ovvero ... Palinsesto estivo Rai, arriva l'Almanacco di Drusilla. "Portiamo il garbo in tv, ci sarà Topo Gigio" E a proposito di sorprese, secondo LaPresse Francesco Giorgino lascerebbe il Tg1, di cui è anche vicedirettore, per approdare alla conduzione di un talk show nella seconda serata di Rai 2. Al suo ...A Fuortes Apache non tira una buona aria. Lo scontro tra l’ad Fuortes e il responsabile di approfondimenti e talk show Orfeo ha creato disorientamento e perfino, sotto sotto ...