Quali sono i possibili scenari di vittoria per l'Ucraina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nei primi cento giorni dall'invasione russa l'Ucraina è riuscita a ottenere vittorie importanti. Le forze di Kiev hanno impedito la caduta della capitale, hanno difeso con successo la città meridionale di Mykolaiv, sono riuscite a salvare buona parte di Odessa, almeno per il momento, e hanno ottenuto successi anche in città di frontiera come Kharkiv. Lo sviluppo del conflitto rimane imprevedibile e incerto. l'Ucraina potrebbe ottenere nuovi successi, potrebbe ad esempio guadagnare ulteriore terreno nelle zone occupate nelle ultime settimane dai russi, o scoraggiare nuove offensive contro le città più importanti. Ma ogni singola vittoria andrebbe poi inquadrata all'interno del disegno complessivo, nel quale è difficile poter definire cosa sia per davvero una vittoria, per ...

