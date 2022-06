Premio Strega 2022, ecco i sette finalisti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al Teatro Romano, a Benevento, è andata in scena la serata della proclamazione dei finalisti del Premio Strega 2022, il giorno dopo la vittoria del Premio Strega Giovani da parte di Veronica Raimo, autrice del romanzo ‘Niente di vero’ (Einaudi). Con 96 preferenze su 573 voti espressi, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da oltre 100 scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all’estero. Per la prima volta nella storia del Premio i finalisti sono 7 e nell’ordine sono: Mario Desiatri – Spatriati (Einaudi) 244 voti Claudio Piersanti – Quel maledetto Vronskij (Rizzoli) 178 voti Marco Amerighi – Randagi (Bollati Boringhieri) 175 voti Veronica ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al Teatro Romano, a Benevento, è andata in scena la serata della proclamazione deidel, il giorno dopo la vittoria delGiovani da parte di Veronica Raimo, autrice del romanzo ‘Niente di vero’ (Einaudi). Con 96 preferenze su 573 voti espressi, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da oltre 100 scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all’estero. Per la prima volta nella storia delsono 7 e nell’ordine sono: Mario Desiatri – Spatriati (Einaudi) 244 voti Claudio Piersanti – Quel maledetto Vronskij (Rizzoli) 178 voti Marco Amerighi – Randagi (Bollati Boringhieri) 175 voti Veronica ...

Advertising

Radio3tweet : In famiglia nessuno la chiama con il suo vero nome, è chiaro che il genio di famiglia è il fratello, nelle foto app… - RaiCultura : La cerimonia di selezione della cinquina finalista della LXXVI edizione del @PremioStrega si terrà a Benevento, pre… - anteprima24 : ** Premio Strega 2022, ecco i sette #Finalisti ** - stealoia : Premio Strega 2022, per la prima volta sette libri tra i finalisti. Desiati il più votato ?@raffades? ?@repubblica?… - minimumfax : RT @PrudenzanoAnton: Per la prima volta 7 libri in finale al #premioStrega (ben 4 quelli pubblicati da case editrici del gruppo Mondadori).… -