Per il Belgio è l'ora di chiedere scusa per i suoi crimini coloniali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel 1960 finiva il brutale dominio belga e solo oggi l'erede della monarchia compie i primi gesti di riconciliazione. L'Africa del ventunesimo secolo vuole essere rispettata ma non a prezzo di un'amnesia sul passato.

