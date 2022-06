Orlando, votare Pd? In 3 anni 'schivati' suggerimenti destra (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Perché votare il Pd in queste Comunali? Perché è la forza che in questo momento si è assunta la responsabilità di tirare fuori il Paese da una situazione molto difficile, perché credo che sia il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Perchéil Pd in queste Comunali? Perché è la forza che in questo momento si è assunta la responsabilità di tirare fuori il Paese da una situazione molto difficile, perché credo che sia il ...

Advertising

iconanews : Orlando, votare Pd? In 3 anni 'schivati' suggerimenti destra - BuettoG : Egregi Sig., è un'illusione chiamarvi così, Cammarata, Orlando, Lagalla, Miceli, Donato & Co., compresi anche i con… - rimmon1971 : RT @dangdaide: Oggi va in pensione Leoluca Orlando. 'Il sospetto è l'anticamera della verità' era il suo slogan negli anni orribili della… - ANGELA42366733 : RT @dangdaide: Oggi va in pensione Leoluca Orlando. 'Il sospetto è l'anticamera della verità' era il suo slogan negli anni orribili della… - dangdaide : Oggi va in pensione Leoluca Orlando. 'Il sospetto è l'anticamera della verità' era il suo slogan negli anni orribi… -