Nicolò Zaniolo al mare con Tommaso, un campione di papà (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sul campo da calcio ha dimostrato di essere un vero campione e nella vita privata lo è altrettanto. Nicolò Zaniolo è stato paparazzato dal settimanale “Chi” in Sardegna con con suo figlio Tommaso, nato 10 mesi fa. Tra giochi e coccole si prende cura del piccolo durante una breve vacanza in barca in compagnia della sorella e di alcuni amici. La storia d’amore tra Sara Scaperrotta e Nicolò è finita prima della nascita del piccolo e ora i loro rapporti sono freddi ma cordiali, per il bene del bambino. Il calciatore 22enne non si è tirato indietro dal suo ruolo di padre, nonostante inizialmente avesse ammesso di non sentirsi pronto per un impegno del genere, e con Tommaso è presente e amorevole. La sua ex era in vacanza in Sardegna e lui ne ha approfittato per andare a trovare il piccolo ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sul campo da calcio ha dimostrato di essere un veroe nella vita privata lo è altrettanto.è stato paparazzato dal settimanale “Chi” in Sardegna con con suo figlio, nato 10 mesi fa. Tra giochi e coccole si prende cura del piccolo durante una breve vacanza in barca in compagnia della sorella e di alcuni amici. La storia d’amore tra Sara Scaperrotta eè finita prima della nascita del piccolo e ora i loro rapporti sono freddi ma cordiali, per il bene del bambino. Il calciatore 22enne non si è tirato indietro dal suo ruolo di padre, nonostante inizialmente avesse ammesso di non sentirsi pronto per un impegno del genere, e conè presente e amorevole. La sua ex era in vacanza in Sardegna e lui ne ha approfittato per andare a trovare il piccolo ...

