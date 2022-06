Netflix, in arrivo “Il mostro dei mari” con le voci di Santamaria, Abatantuono e Giulia Stabile (video) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Netflix ha appena rilasciato trailer de “Il mostro dei mari”, il nuovo film d’animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, in arrivo solo su Netflix da venerdì 8 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.La versione italiana del film sarà impreziosita al doppiaggio da Diego Abatantuono, che prestala voce al Capitano Crow, Claudio Santamaria, che interpreta il coraggioso cacciatore di mostriJacob Holland, e Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici di mariaDe Filippi, con un cameo vocale nei panni della giovane Vedetta dell’Inevitabile, la più famosanave da caccia. Il mostro dei mari, trama In un’epoca in cui creature ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 8 giugno 2022)ha appena rilasciato trailer de “Ildei”, il nuovo film d’animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, insolo suda venerdì 8 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.La versione italiana del film sarà impreziosita al doppiaggio da Diego, che prestala voce al Capitano Crow, Claudio Santaa, che interpreta il coraggioso cacciatore di mostriJacob Holland, e, ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici diaDe Filippi, con un cameo vocale nei panni della giovane Vedetta dell’Inevitabile, la più famosanave da caccia. Ildei, trama In un’epoca in cui creature ...

