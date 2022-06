Mottola | incidente sulla strada statale 100 | morta 56enne | cinque feriti A ridosso di una galleria

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Coinvolti un tir e due auto di cui una andata distrutta. Per cause da dettagliare l’impatto con conseguenze gravissime:una donna di 56 anni, di origine molisana, ele oggi pomeriggio100 in territorio di, all’uscita da una, in un tratto in cui gli incidentili si sono susseguiti nel tempo. Pesantemente gravato il traffico veicolare in zona, con deviazioni. L'articolo100: A ...