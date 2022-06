Meloni: “Salvini strabico”. Volano gli stracci nel centrodestra (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ alta tensione nel centrodestra in vista delle Amministrative del prossimo fine settimana. Dopo i vertici a tre Belusconi-Salvini-Meloni, che non hanno portato ad accordi di sorta in alcune delle contese più importanti, è partito lo scarco delle responsabilità. Soprattutto fra Lega e Fratelli d’Italia, laddove Salvini teme sempre più il sorpasso da parte della Meloni anche nelle città del Nord, circostanza che lo porrebbe in difficoltà nella contesa interna coi ‘governisti’ Giorgetti, Zaia e Fedriga, pronti a chiedere il congresso e a riposizionare il partito in caso di discesa sotto il 15%. Rebus Amministrative Ospite di Porta a Porta, la leader di FdI ha respinto le accuse Salviniane di non volere l’unità del centrodestra. ”Salvini ha una visione, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ alta tensione nelin vista delle Amministrative del prossimo fine settimana. Dopo i vertici a tre Belusconi-, che non hanno portato ad accordi di sorta in alcune delle contese più importanti, è partito lo scarco delle responsabilità. Soprattutto fra Lega e Fratelli d’Italia, laddoveteme sempre più il sorpasso da parte dellaanche nelle città del Nord, circostanza che lo porrebbe in difficoltà nella contesa interna coi ‘governisti’ Giorgetti, Zaia e Fedriga, pronti a chiedere il congresso e a riposizionare il partito in caso di discesa sotto il 15%. Rebus Amministrative Ospite di Porta a Porta, la leader di FdI ha respinto le accuseane di non volere l’unità del. ”ha una visione, ...

