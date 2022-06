(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Liu Jo, azienda di abbigliamento di Eih-Eccellenze Italiane Holding, rafforza la propria strutturando ail ruolo di direttore. Lo rende noto il gruppo. Fondata da Marco Marchi, Liu Jo ha scelto per la prima volta di nominare un general manager in un’ottica di consolidamento e sviluppo futuro del business. La nomina si inserisce in un percorso di rafforzamento del brand, che ha chiuso il 2021 con un fatturato superiore ai 400 milioni, puntando ad un nuovo percorso di crescita che permetta di espandere e consolidare ulteriormente la propria presenza a livello nazionale ed internazionale. “Abbiamo pensato concretamente al futuro di Liu Jo, agli ulteriori passi che vogliamo intraprendere – afferma Marco Marchi -. Da qui la decisione di aprirsi ad una figura professionale nuova ...

Advertising

fisco24_info : Liu Jo affida direzione generale a Paola Durante: (Adnkronos) - Liu Jo, azienda di abbigliamento di Eih-Eccellenze… - mffashion_com : Liu Jo affida la direzione generale a Paola Durante -

Il centro dell'attenzione di Vernetti sono la Russia e la Cina, ed è alla Cina che egliil ... Wu'er Kaixi, uiguro, amico diXiaobo, premio Nobel morto in carcere, racconta dei suoi ...... da Ronela Hajati , che ha aperto la prima semifinale, a Monika, sfavillante come non mai, ... Pronte, ragazze Via col post! LOOK EUROVISION SONG CONTEST 2022: LAURA PAUSINI SIA VALENTINO ...La nomina da parte dell'azienda di abbigliamento di Eih-Eccellenze italiane holding avviene in un'ottica di consolidamento e sviluppo futuro. La manager è entrata in carica questo mese ...Sotto le stelle del Chiostro Barbarigo è in arrivo l’Opera più fresca ed estiva di Gaetano Donizetti: L’ELISIR D’AMORE. Cantiere all’Opera presenta un allestimento fresco e marittimo, in cui l’elisir ...