L' Inter non mi ha detto nulla Bastoni spalle al muro | e ora cosa può accadere

Partito Ivan Perisic, con il sogno del ritorno di Romelu Lukaku, l'Inter valuta se dire addio ad Alessandro Bastoni, inserito quotidianamente nella lista dei partenti della squadra nerazzurra. Per una reazione negativa da parte dei tifosi — tra cui anche il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, sfogatosi con un post su Instagram — che non vogliono l'addio del centrale, con un indiscusso futuro nella Nazionale del c.t. Roberto Mancini. La necessità, però, è quella di far quadrare i conti e di aver poi la liquidità disponibile sul mercato. Il classe 1999 è stato accostato più volte al Tottenham e al Manchester United, che avrebbero già chiesto informazioni su di lui e sarebbero pronte a mettere sul tavolo cifre importanti per portarlo oltre la Manica. Bastoni però rassicura: "Il club non mi ha comunicato nulla"

