Lecco, gli scout annunciano la partecipazione al Pride: i genitori insorgono e chiedono un incontro. La Curia prende le distanze (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli scout parteciperanno al Lecco Pride di sabato 18 giugno. L’associazione cattolica ha deciso di partecipare al corteo e di sostenerne i valori. Dall’altra parte, però, la Curia ha fatto sapere di non aver avallato tale scelta. In più i genitori delle ragazze e dei ragazzi che fanno parte del gruppo scoutistico hanno chiesto un incontro. Ma andiamo con ordine. A Lecco esistono tre gruppi cattolici dell’Agesci. I referenti di Agesci Lecco 3 hanno inviato una lettera nelle case dei circa 200 giovani scout che fanno parte della compagnia. “A larghissima maggioranza – hanno scritto i circa 30 educatori – abbiamo deciso di partecipare alla manifestazione” per promuovere “i diritti civili fondamentali della comunità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gliparteciperanno aldi sabato 18 giugno. L’associazione cattolica ha deciso di partecipare al corteo e di sostenerne i valori. Dall’altra parte, però, laha fatto sapere di non aver avallato tale scelta. In più idelle ragazze e dei ragazzi che fanno parte del gruppoistico hanno chiesto un. Ma andiamo con ordine. Aesistono tre gruppi cattolici dell’Agesci. I referenti di Agesci3 hanno inviato una lettera nelle case dei circa 200 giovaniche fanno parte della compagnia. “A larghissima maggioranza – hanno scritto i circa 30 educatori – abbiamo deciso di partecipare alla manifestazione” per promuovere “i diritti civili fondamentali della comunità ...

Patty_Rose_L : RT @boni_castellane: Gli scout di Lecco sono andati a sfilare al GayPride. Secondo me troppo detto... - MaurizioTorchi2 : RT @boni_castellane: Gli scout di Lecco sono andati a sfilare al GayPride. Secondo me troppo detto... - GianPisacane : Ci vediamo questa sera al Nuovo Aquilone Cinema&Teatro di Lecco per parlare di 'Marilyn ha gli occhi neri' di Simon… - RediStefano : RT @boni_castellane: Gli scout di Lecco sono andati a sfilare al GayPride. Secondo me troppo detto... - FiorellaPero : RT @boni_castellane: Gli scout di Lecco sono andati a sfilare al GayPride. Secondo me troppo detto... -