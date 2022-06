Le misure delle multinazionali contro la plastica negli oceani sono quasi inutili

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L’epica marinara e piratesca ci ha abituato a declinare al plurale gli, ma nella loro Giornata Mondiale – che si celebra l’8 giugno da ormai 30 anni – può valere la pena ricordare che la mitologia classica richiede il singolare. Oceano ha un pedigree familiare evocativo, figlio di Urano e Gea, del cielo e della terra, e per diritto di nascita fondamentale alla vita sul Pianeta in questa ecologia ante litteram. Oggi, la comunità scientifica tende a concordare su quel singolare che trascende le dispute territoriali e la geopolitica: di oceano ne esiste uno solo, interconnesso. Nessun uomo è un’isola, è lo stesso per i mari, e la nostra specie non sta facendo abbastanza per proteggerli. Nel Novecento abbiamo vinto la sfida del catrame, poi li abbiamo inondati di. È la minaccia più letale alla vita marina, ma non solo. Ogni anno uccide ...