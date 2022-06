(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il futuro del calciatore spagnolo è ancora in bilico tra il riscatto dellae il ritorno in patria, parla il direttore sportivo dei ‘Colchoneros’ Alvaroè alle prese… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ConteAlmaviva : @Frajokerbaldi @GiuSette7 @ngigneGra @GiorgioCMascion @fabriziochessa2 @Cicciodicastri allora torniamo a quello che… -

Calciomercatonews.com

... per stessadel tecnico della Vecchia Signora, ha ... Allegri, intanto, deve fare i conti con'emergenza a centrocampo, ...lista dei convocati per il match contro i rossoblù tornanoe ...... la Juventus adesso dovrà blindare'accesso alla prossima Champions League e dare'assalto alla Coppa Italia per stessadi Massimiliano Allegri. Alvaro©LaPresseL'allenatore ... L’ammissione su Morata: “Dipende tutto dalla Juventus”