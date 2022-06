Italiani più pessimisti su aspettativa vita (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Italiani più pessimisti riguardo la loro aspettativa di vita: per 4 intervistati su 10 nei prossimi 10 anni l'attesa di vita si ridurrà oltre gli 82 anni. E' quanto emerge da una ricerca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell'Osservatorio 'Change Lab, Italia 2030' sui trend da qui al 2030. Se nel 2019 la speranza di vita media era di oltre 83 anni, scesa oggi a meno di 82, nei prossimi 10 anni per 4 Italiani su 10 (41%) si ridurrà ulteriormente: i più pessimisti i giovani (51%). Provando a proiettarsi nel futuro e ad immaginare la propria vita da qui a 10 anni, la metà degli Italiani (51%) dichiara di vedere una prospettiva decisamente incerta. A far ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) -piùriguardo la lorodi: per 4 intervistati su 10 nei prossimi 10 anni l'attesa disi ridurrà oltre gli 82 anni. E' quanto emerge da una ricerca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell'Osservatorio 'Change Lab, Italia 2030' sui trend da qui al 2030. Se nel 2019 la speranza dimedia era di oltre 83 anni, scesa oggi a meno di 82, nei prossimi 10 anni per 4su 10 (41%) si ridurrà ulteriormente: i piùi giovani (51%). Provando a proiettarsi nel futuro e ad immaginare la propriada qui a 10 anni, la metà degli(51%) dichiara di vedere una prospettiva decisamente incerta. A far ...

