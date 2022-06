Inter, dall’Inghilterra: “Le big di Premier su Bastoni e Skriniar” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli occhi della Premier League sull’Inter. E dopo Ivan Perisic, i tifosi nerazzurri potrebbero essere costretti a salutare Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Secondo il Mail, il 23enne centrale italiano, da tempo accostato al Tottenham, ha una valutazione da circa 60 milioni di euro e per lui avrebbe effettuato un sondaggio anche il Manchester United. Per Skriniar, invece, la principale pretendente sarebbe il Chelsea. La nuova proprietà dei blues avrebbe messo a disposizione di Tuchel 200 milioni di sterline per rafforzare la squadra e una delle priorità è la difesa. Oltre a Skriniar, il Chelsea ha nel mirino Jules Koundè del Siviglia vecchio pallino del tecnico. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli occhi dellaLeague sull’. E dopo Ivan Perisic, i tifosi nerazzurri potrebbero essere costretti a salutare Milane Alessandro. Secondo il Mail, il 23enne centrale italiano, da tempo accostato al Tottenham, ha una valutazione da circa 60 milioni di euro e per lui avrebbe effettuato un sondaggio anche il Manchester United. Per, invece, la principale pretendente sarebbe il Chelsea. La nuova proprietà dei blues avrebbe messo a disposizione di Tuchel 200 milioni di sterline per rafforzare la squadra e una delle priorità è la difesa. Oltre a, il Chelsea ha nel mirino Jules Koundè del Siviglia vecchio pallino del tecnico. SportFace.

