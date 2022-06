Infortunio Carnesecchi | rischia 4 mesi di stop Le ultime notizie

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) sulle condizioni del portiere dell’Italia U21 Secondo.com, gli esami a cui si è sottoposto il portiere dell’Italia U21 Marcoavrebbero evidenziato una lussazione completa alla spalla. Nelle prossime ore il giocatore potrebbe ritornare in Italia dove si consulterà con lo staff medico dell’Atalanta e deciderà se operarsi e iniziare immediatamente la riabilitazione per tornare il prima possibile in campo. Di solito da questo tipo di infortuni si recupera in 4e quindi è alto il rischio di non vederlo in campo almeno fino alle prime gare post Mondiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.