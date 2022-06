Il romanzo di science fiction che racconta la Corea del Sud meglio di cento saggi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Se vogliamo essere precisi, io non sono un verticalista. Sono un semplice impiegato del trasporto pubblico. C’e? chi mi prende per un verticalista perche? mi vede girare sempre con la mappa degli ascensori in mano. Ma riflettete un attimo: tutto questo ambaradan potrebbe funzionare solo con gli spostamenti verticali? Ci sono quelli che ti devono per forza incasellare e ti spingono a dire da che parte stai: orizzontalista o verticalista? Dubito che quella gente conosca il vero significato delle due fazioni. Di base il concetto nasce dalla Cooperativa Trasporti Verticali e dal Sindacato Lavoratori Trasporti Orizzontali. Tanti pensano che essendo un grattacielo, l’unico mezzo di trasporto della Beanstalk siano gli ascensori. Ma la Torre non e? solo alta. Anche in larghezza sono belle distanze. Di conseguenza il comparto dell’industria orizzontale ha parecchi lavoratori. E questo fin dalla ...