Governo | D’Incà | “La partecipazione del M5S non è a rischio”

RHO (MILANO) – Che la partecipazione del Governo del Movimento Cinque Stelle sia a rischio, "non è l'indicazione che vogliamo dare: anzi, la partecipazione nostra è per tenere la barra dritta e andare incontro all'applicazione del Pnrr e ai problemi dei cittadini, a partire dal salario minimo". E' quanto ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà (foto), a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano.

