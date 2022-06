Giordano: “Mertens alla Lazio, garantisco io. De Laurentiis ha in mente grandi nomi per il futuro” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bruno Giordano ex calciatore del Napoli, ha detto al sua sulle questioni Mertens e Koulibaly che tengono banco in casa azzurra. Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli di Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Vincere è sempre difficile, ma il Napoli doveva essere nel discorso scudetto fino all’ultima giornata. Purtroppo quelle partite hanno complicato il percorso e vanificato il bel percorso fatto. Il 10 maggio ’87 è una data storica non solo sotto l’aspetto sportivo, ma per tutta Napoli. Vedere il popolo azzurro in festa in tutto il mondo resterà indelebile. Maradona mi diceva sempre : “Ricordati che ogni giorno che passa saremo sempre più grandi” e ogni tanto queste parole mi vengono in mente. Lui aveva già capito che ripetersi era difficile. Il Napoli ci è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Brunoex calciatore del Napoli, ha detto al sua sulle questionie Koulibaly che tengono banco in casa azzurra. Bruno, ex calciatore del Napoli di Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Vincere è sempre difficile, ma il Napoli doveva essere nel discorso scudetto fino all’ultima giornata. Purtroppo quelle partite hanno complicato il percorso e vanificato il bel percorso fatto. Il 10 maggio ’87 è una data storica non solo sotto l’aspetto sportivo, ma per tutta Napoli. Vedere il popolo azzurro in festa in tutto il mondo resterà indelebile. Maradona mi diceva sempre : “Ricordati che ogni giorno che passa saremo sempre più” e ogni tanto queste parole mi vengono in. Lui aveva già capito che ripetersi era difficile. Il Napoli ci è ...

