Fabrizio Corona fa sul serio | il lieto annuncio su Sara Barbieri

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 giugno 2022)non scherza, fa sul: l’incontro congli ha cambiato la vita e insieme a lei progetta un futuro. L’ex re dei paparazzi guarda avanti, pensa alle nozze con l’amata, come ha rivelato al settimanale «Chi»: “nno a settembre”. Al giornale diretto da Alfonso Signorinine ha spiegato anche le ragioni: “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito. Non sulla carta”. Si tratta di un sentimento forte, di un amore profondo. A proposito diha detto: “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ...