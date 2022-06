Emilio Fede ritorna in televisione: ecco dove, quando e cosa ha detto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alla veneranda età di 90 anni, Emilio Fede è tornato in televisione. Il giornalista, volto storico del TG 4, infatti, è stato ospite nel programma di approfondimento chiamato Punti di Vista su Go-Tv, Canale 68. Il talk show va in onda tutti i lunedì sera, a partire dal 6 giugno, per tutto il periodo estivo. Alla guida c’è Kevin Dellino, il quale ha deciso di ospitare nella sua trasmissione il giornalista. Il ritorno di Emilio Fede in televisione a 90 anni Emilio Fede ritorna in televisione all’età di 90 anni. Dopo aver affrontato diverse peripezie nella sua vita, il protagonista ha spiegato di avere ancora la forza di presenziare in un programma tv. In queste ore, il giornalista è stato raggiunto dai microfoni del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alla veneranda età di 90 anni,è tornato in. Il giornalista, volto storico del TG 4, infatti, è stato ospite nel programma di approfondimento chiamato Punti di Vista su Go-Tv, Canale 68. Il talk show va in onda tutti i lunedì sera, a partire dal 6 giugno, per tutto il periodo estivo. Alla guida c’è Kevin Dellino, il quale ha deciso di ospitare nella sua trasmissione il giornalista. Il ritorno diina 90 anniinall’età di 90 anni. Dopo aver affrontato diverse peripezie nella sua vita, il protagonista ha spiegato di avere ancora la forza di presenziare in un programma tv. In queste ore, il giornalista è stato raggiunto dai microfoni del ...

tuttopuntotv : Emilio Fede ritorna in televisione: ecco dove, quando e cosa ha detto #EmilioFede - djnutria57 : @Yujumuzh @valy_s Insegue il primato delle figure di ?? del maestro EMILIO FEDE. - fanpage : Lo storico direttore del Tg4 torna in televisione per condurre un talk in una rete locale tra emozioni e ricordi de… - Rom_Lisa : @GiovaQuez Quando vivi una vita all’ombra di Emilio Fede ?? e cerchi un riflettore tutto tuo ???????? - viverejesi : Daniele Bartocci ospite di Emilio Fede su Go-Tv (canale 68): 'L'analfabetismo si sta diffondendo'… -