Draghi cerca la sponda di Macron sul prezzo del gas e il sostegno all'Ucraina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gestione della crisi Ucraina, energia, difesa e allargamento Ue saranno sul tavolo della cena che il premier Draghi avrà all'Eliseo con il presidente francese Macron. Prima di presiedere la ministeriale nella sede parigina dell'Ocse giovedì, il presidente del Consiglio ha voluto incontrare il leader francese per concordare le prossime tappe nell'azione europea. L'obiettivo di Draghi è trovare sostegno alle sue tesi in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 giugno e dei vertici del G7 e della Nato in programma a fine mese. Soprattutto sul tetto al prezzo del gas, che il premier è riuscito a far mettere nelle Conclusioni dell'ultimo vertice Ue, ma che finora è considerata solo un'ipotesi da approfondire. E poi la questione dell'azione a supporto di Kiev, che inizia a dare segni ...

