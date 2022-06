Diretta Scatta l'ora dell'asse Nato-Giappone: ecco che cosa cambia nella guerra e perché è un pessimo segnale (Di mercoledì 8 giugno 2022) La guerra si combatte senza quartiere. I russi continuano la loro avanzata a Est e tentano di sfondare nelle linee ucraine. L'esercito di Kiev provava rispondere colpo sul colpo con una resistenza di posizione utilizzando le armi inviate dall'Occidente. Intanto Mosca fa sapere di aver trasferito almeno mille soldati ucraini in Russia come prigionieri per effettuare delle indagini su quanto accaduto sul campo di battaglia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa sapere che i russi sono in stallo in Donbass e annuncia l'uscita di un suo libro sui crimini di guerra. Ore 6.48 Nato pronta a maggiore cooperazione con Giappone Si intensifica la cooperazione tra la Nato e il Giappone, in risposta all'esacerbarsi del conflitto in Ucraina e ai timori di un processo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lasi combatte senza quartiere. I russi continuano la loro avanzata a Est e tentano di sfondare nelle linee ucraine. L'esercito di Kiev provava rispondere colpo sul colpo con una resistenza di posizione utilizzando le armi inviate dall'Occidente. Intanto Mosca fa sapere di aver trasferito almeno mille soldati ucraini in Russia come prigionieri per effettuaree indagini su quanto accaduto sul campo di battaglia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa sapere che i russi sono in stallo in Donbass e annuncia l'uscita di un suo libro sui crimini di. Ore 6.48pronta a maggiore cooperazione conSi intensifica la cooperazione tra lae il, in risposta all'esacerbarsi del conflitto in Ucraina e ai timori di un processo di ...

