Covid | 22 361 nuovi positivi | 80 vittime | calano i ricoveri

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono 22.361 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 188.024 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sulemesso dal Ministero della Salute. Sono 80 le persone decedute nell'ultima giornata, per un totale delleda inizio pandemia che raggiunge quota 167.169. Dal punto di vista ospedaliero, i ricoverati sono 4.495, 66 in meno di ieri, dei quali 199 in terapia intensiva, 20 in meno di ieri. (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it

