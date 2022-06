Confcommercio | nel 2022 consumi e pil cresceranno del 2 | 5% Ma l’inflazione non molla | +6 | 3%

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Per il, le previsioni di Pil esi attestano in entrambi i casi al +2,5%, con una correzione al rialzo di circa 0,4% rispetto alla precedente valutazione mentre persi stima una crescita del 6,3%. E’ quanto stima l’Ufficio Studiin occasione dell’assemblea annuale che si svolge a Roma. Per quanto riguarda i– comprensivi della spesa del turismo estero – il +5,4% registrato nel 2021 ha permesso solo un parziale recupero di quanto perso nel 2020 (-11,5%) e solo nel 2023 si prevede un completo ritorno ai livelli pre-pandemia, anche grazie ad un riassorbimento delle tensioni inflazionistiche (+2,9%). Nelcrescerebbero come il Pil, e sarebbero più dinamici dello stesso nel 2023. Si è ipotizzato che le misure ...

