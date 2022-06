Claudio Ranieri: “La Nazionale mi ha fatto un’ottima impressione” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “La Nazionale mi ha fatto un’ottima impressione, Mancini ha fatto un ottimo lavoro vincendo l’Europeo, sta facendo un ottimo lavoro di ricostruzione, complimenti”. Lo ha detto Claudio Ranieri, a margine della premiazione della giornalista Rai, Sara Meini, vincitrice della seconda edizione del premio ‘Alessandro Rialti’. “Ci sono dei giocatori che hanno dato tanto all’Italia e ora ci saranno giovani che Mancini sta facendo crescere insieme ad elementi più esperti. In una squadra ci vuole il giusto mix”, ha aggiunto Ranieri che poi ha dato una sua valutazione dell’ultima stagione disputata dalla Fiorentina. “Il lavoro fatto da Italiano mi è sembrato ottimo, i tifosi fiorentini sono molto contenti di lui così come lo è il presidente – ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Lami ha, Mancini haun ottimo lavoro vincendo l’Europeo, sta facendo un ottimo lavoro di ricostruzione, complimenti”. Lo ha detto, a margine della premiazione della giornalista Rai, Sara Meini, vincitrice della seconda edizione del premio ‘Alessandro Rialti’. “Ci sono dei giocatori che hanno dato tanto all’Italia e ora ci saranno giovani che Mancini sta facendo crescere insieme ad elementi più esperti. In una squadra ci vuole il giusto mix”, ha aggiuntoche poi ha dato una sua valutazione dell’ultima stagione disputata dalla Fiorentina. “Il lavoroda Italiano mi è sembrato ottimo, i tifosi fiorentini sono molto contenti di lui così come lo è il presidente – ha ...

