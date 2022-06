Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%) (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno più, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa e trainata dalla debolezza dello yen che spinge gli acquisti sul comparto maggiormente dipendente ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ladiapre la seduta col segno più, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa e trainata dalla debolezza dello yen che spinge gli acquisti sul comparto maggiormente dipendente ...

Advertising

newsfinanza : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%) - iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%) - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%): Nikkei consolida guadagni su yen debole - bizcommunityit : Mercati ostaggio della paura tassi: #borsa Tokyo poco mossa, Hong Kong -0,90%, futures Usa in forte ribasso… - ansa_economia : Borsa:Asia chiude in calo tra guerra in Ucraina e crisi chip. Tokyo (+0,1%), Hong Kong (-0,5%). Yen in calo sul dol… -