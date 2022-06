Berlino | auto sulla folla a Charlottenburg | fermato un 29enne

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Lo scrive Rbb citando i pompieri. Sul… - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla nel cuore di Berlino, morta un'insegnante. Travolta una scolaresca dell'Assia, diversi i feriti. I… - SkyTG24 : Germania, auto sulla folla a Berlino. Almeno un morto e 30 feriti - marchess88 : Un 29enne armeno alla guida dell'auto si è lanciato sugli studenti in gita a #Berlino facendo morire l'insegnante e… - CiprianiFrance4 : RT @fratotolo2: #Charlottenburg, Berlino Un'auto ha investito la folla: al momento un morto e diversi feriti. La polizia ha dichiarato che… -

Dimentichiamo che basta un'impazzita per cambiare ogni cosa, dimentichiamo che è l'instabilità ... Ma basta un nonnulla, una macchina in centro a, e tutti gli incubi si risvegliano; emerge ......centro di, dove ieri una Clio grigia è piombata a tutta velocità sui passanti. Morta un'insegnante che accompagnava alcuni studenti, otto i feriti di cui cinque gravissimi. A bordo dell'...Ma basta un nonnulla, una macchina in centro a Berlino, e tutti gli incubi si risvegliano; emerge una vertigine che spaventa chi non sa dove tenere i piedi, chi non ha un luogo che può chiamare casa, ...Il conducente, tedesco 29enne di origine armena, bloccato dai passanti. Le autorità: gesto di un malato psichico ...