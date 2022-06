Assegno unico e Reddito di cittadinanza, come averli insieme: il modulo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arrivano i chiarimenti Inps sull’Assegno unico 2022 per i figli di coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza. Con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2261, l’Istituto comunica che è disponibile il modello “RdC-Com AU”, da presentare per avere il riconoscimento delle integrazioni, qualora i dati necessari non siano già in possesso dell’Istituto. Con il messaggio vengono inoltre fornite le indicazioni per la compilazione del modello, che può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online o i patronati. Assegno unico per chi ha il Reddito di cittadinanza Il nuovo sussidio è versato in automatico ogni mese sulla card del Reddito . Tuttavia per il riconoscimento dell’ulteriore integrazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arrivano i chiarimenti Inps sull’2022 per i figli di coloro che percepiscono ildi. Con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2261, l’Istituto comunica che è disponibile il modello “RdC-Com AU”, da presentare per avere il riconoscimento delle integrazioni, qualora i dati necessari non siano già in possesso dell’Istituto. Con il messaggio vengono inoltre fornite le indicazioni per la compilazione del modello, che può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online o i patronati.per chi ha ildiIl nuovo sussidio è versato in automatico ogni mese sulla card del. Tuttavia per il riconoscimento dell’ulteriore integrazione ...

