Ambiente | Braga Pd | ' da destra scelta fuori dalla storia'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "La destra, che in Ue vota per frenare la lotta alla crisi climatica ritardando obiettivi #Fitfor55, in Italia esulta e tenta di mistificare la realtà. Una scelta sbagliata e fuori dalla storia: le generazioni future ringraziano per questa ennesima occasione persa". Così Chiara Braga del Pd su twitter.

