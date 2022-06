Agente Politano: «A Napoli Matteo non sente più la fiducia di prima» (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Le dichiarazioni del procuratore Mario Giuffrida Mario Giuffrida, Agente di Matteo Politano, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Marte Le sue parole: «Il ragazzo non sente più la fiducia di prima. Se dovesse arrivare qualche offerta, Matteo ci rifletterebbe su. In caso contrario, sarebbe pronto a restare a Napoli e con la testa giusta. Valencia? E’ una bellissima piazza ed in più Gattuso lo stima. Tuttavia nel suo futuro potrebbe esserci anche l’Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Le dichiarazioni del procuratore Mario Giuffrida Mario Giuffrida,di, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Marte Le sue parole: «Il ragazzo nonpiù ladi. Se dovesse arrivare qualche offerta,ci rifletterebbe su. In caso contrario, sarebbe pronto a restare ae con la testa giusta. Valencia? E’ una bellissima piazza ed in più Gattuso lo stima. Tuttavia nel suo futuro potrebbe esserci anche l’Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

claudioruss : L'agente di #Politano a Radio Marte: '#Gattuso è un estimatore e #Valencia è una piazza che prenderemo in considera… - sportface2016 : #Napoli, parla l’agente di #Politano: “Non sente la fiducia di prima, pronto a valutare offerte” - NapoliCalciogol : Politano via dal Napoli? Parla l'agente: 'Non sente più la fiducia di Spalletti' - STnews365 : Rottura Politano-Napoli: 'Non è adatto al gioco di Spalletti'. Matteo Giuffredi, agente dell'esterno offensivo, apr… - infoitsport : Politano, l'agente: 'Non sente più la fiducia. Valencia piazza bellissima, Gattuso sa valorizzarlo' -