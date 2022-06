Addio ai motori a combustione dal 2035: sì del Parlamento europeo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Parlamento europeo ha approvato il testo sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle auto che prevede lo stop alla vendita nell’Ue dal 2035 dei veicoli che emettono gas serra. La norma andrà a colpire tutte le macchine con motori a... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilha approvato il testo sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle auto che prevede lo stop alla vendita nell’Ue daldei veicoli che emettono gas serra. La norma andrà a colpire tutte le macchine cona...

Advertising

fede0891 : @disclosetv Si può dire addio al Made in Italy nel settore dei motori @LaVeritaWeb @borghi_claudio @LegaSalvini @franborgonovo - GiampaoloScopa : Il voto spartiacque è previsto domani: in Europa con l’approvazione di “Fitfor55” si dirà addio alla vendita di aut… - ItaloCarmignani : 'Addio ai motori a benzina, l'Europa si spacca; Infermieri, aumenti fino a 170 euro, 8 giugno di Italo Carmignani'… - ilriformista : Il voto spartiacque è previsto domani: in Europa con l’approvazione di #Fitfor55 si dirà addio alla vendita di auto… - lorysalad : Auto elettriche? Addio concessionarie, ecco come sarà il futuro della vendita secondo Ford -