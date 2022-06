Un Altro Domani, quante sono le puntate: la programmazione (Di martedì 7 giugno 2022) La nuova fiction di Canale 5, Un Altro Domani, ha già conquistato i cuori di milioni di italiani: ecco fin quando andrà in onda Un Altro Domani è la soap che terrà compagnia a milioni di spettatori di canale 5, nei caldi pomeriggi estivi. La fiction andrà in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 14:55. La soap di canale 5 un Altro Domani ha conquistato milioni di spettatori (Fonte: Instagram)Le vicende di Carmen e di Julia hanno catturato l’attenzione di numerosi spettatori, che di giorno in giorno vogliono scoprire come si svolge la vita delle due donne. L’intera serie si sviluppa su due piani temporali differenti, uno ai tempi nostri e uno negli anni ’50 del Novecento. Le due donne, infatti, vivono in epoche differenti. Julia è una donna che vive nella Spagna ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 giugno 2022) La nuova fiction di Canale 5, Un, ha già conquistato i cuori di milioni di italiani: ecco fin quando andrà in onda Unè la soap che terrà compagnia a milioni di spettatori di canale 5, nei caldi pomeriggi estivi. La fiction andrà in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 14:55. La soap di canale 5 unha conquistato milioni di spettatori (Fonte: Instagram)Le vicende di Carmen e di Julia hanno catturato l’attenzione di numerosi spettatori, che di giorno in giorno vogliono scoprire come si svolge la vita delle due donne. L’intera serie si sviluppa su due piani temporali differenti, uno ai tempi nostri e uno negli anni ’50 del Novecento. Le due donne, infatti, vivono in epoche differenti. Julia è una donna che vive nella Spagna ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucciso un altro generale di Putin, si tratta di Roman Kutuzov #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - Marynadeipanema : Ah tra l'altro domani dovranno installarmi un nuovo server sul pc, mi confermate che devo SCANGELLARE la cronologia vero? - marcoz984 : @valenorf @CarloCalenda Ok, ma qui molta gente fa finta che il nucleare sia pronto domani e intanto frena per altre… - tuseivitaearia : Lavarsi i capelli con la consapevolezza che domani andrai in palestra è un altro tipo di dolore - groucho_wa : @ferlito_fabio @TuttoSalerno @iervolinodanilo @OfficialUSS1919 Ahhh, domani... Avevo capito l'altro ieri. E Fabiani cosa c'entra scusa? -