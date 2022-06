Ultime Notizie – SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) I numeri dell’estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 7 giugno 2022: 21, 31, 49, 69, 77, 90. Numero Jolly: 40. Numero Superstar: 22. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi. Sono stati realizzati tre ‘5’, che vincono 64.092 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 218 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Idell’deldi, 72022: 21, 31, 49, 69, 77, 90. Numero Jolly: 40. Numero Superstar: 22. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Sono stati realizzati tre ‘5’, che vincono 64.092 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 218 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - pica992 : 7/ Per le ultime notizie & discussioni su Telegram per tutto ciò che riguarda Terra 2.0, unisciti qui ??… - zazoomblog : Ultime Notizie – Marina Ovsyannikova: “Cambio cognome in sostegno all’Ucraina” - #Ultime #Notizie #Marina -