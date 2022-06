Ultime Notizie Roma del 07-06-2022 ore 07:10 (Di martedì 7 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale 3 giugno Buongiorno dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in primo piano Londra sfida Mosca sui sistemi missilistici a chi è il premier Johnson che ne Rivendica la scelta come giustificata dalla pressione dell’ artiglieria russa ieri la replica con il ministro degli Esteri Russo la prof pronti a colpire te Rita Lucarini più lontani dai nostri confini quanto più potente sarà la portata delle nuove armi che chi è che riceverà luci dente Il ministro Intanto è costretta a rinunciare la visita in Serbia dopo che diversi paesi europei che hanno chiuso lo spazio aereo al suo volo il lanciarazzi che Londra Invia Chi è Fabiano una gettata di 80 km la consegna di 9 giorni al solo dativo di estendere il conflitto a Gratteri Cremlino è nuovo monito del capo dello Stato Sergio Mattarella la guerra scatenata da Mosca Mina le basi della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)dailynews radiogiornale 3 giugno Buongiorno dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in primo piano Londra sfida Mosca sui sistemi missilistici a chi è il premier Johnson che ne Rivendica la scelta come giustificata dalla pressione dell’ artiglieria russa ieri la replica con il ministro degli Esteri Russo la prof pronti a colpire te Rita Lucarini più lontani dai nostri confini quanto più potente sarà la portata delle nuove armi che chi è che riceverà luci dente Il ministro Intanto è costretta a rinunciare la visita in Serbia dopo che diversi paesi europei che hanno chiuso lo spazio aereo al suo volo il lanciarazzi che Londra Invia Chi è Fabiano una gettata di 80 km la consegna di 9 giorni al solo dativo di estendere il conflitto a Gratteri Cremlino è nuovo monito del capo dello Stato Sergio Mattarella la guerra scatenata da Mosca Mina le basi della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 8.512 positivi e 70 vittime. Eseguiti 75.010 tamponi, il tasso di positività sale… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - zazoomblog : Ultime Notizie – Fidanzati uccisi a Lecce oggi la sentenza - #Ultime #Notizie #Fidanzati #uccisi - paoloigna1 : Ultime notizie #Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky: 'Ancora combattimenti a Sievierdonetsk, ma n… -