Ultime Notizie – Referendum 12 giugno, Lega farà ricorso contro obbligo mascherine (Di martedì 7 giugno 2022) “Faremo ricorso: ci sono le feste del Milan, il concerto di Vasco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine e domenica, con 40 gradi, senza mascherine non ti fanno votare. E’ una follia”. Così Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5, riferendosi al Referendum del 12 giugno. “C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia sui Referendum sulla giustizia che è una vergogna internazionale”, ha poi aggiunto. Ucraina “Io ho zero interessi a Mosca, mai chiesto un rublo o un euro. Sono altri che in passato hanno fatto accordi con Putin”, ha detto ancora Salvini aggiungendo che, dell’incontro con l’ambasciatore russo, “l’ho detto a tutti. A Draghi? Assolutamente sì, figurati”. In ogni caso, “fino a domenica mi occupo di Italia, si vota ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Faremo: ci sono le feste del Milan, il concerto di Vasco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senzae domenica, con 40 gradi, senzanon ti fanno votare. E’ una follia”. Così Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5, riferendosi aldel 12. “C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia suisulla giustizia che è una vergogna internazionale”, ha poi aggiunto. Ucraina “Io ho zero interessi a Mosca, mai chiesto un rublo o un euro. Sono altri che in passato hanno fatto accordi con Putin”, ha detto ancora Salvini aggiungendo che, dell’incon l’ambasciatore russo, “l’ho detto a tutti. A Draghi? Assolutamente sì, figurati”. In ogni caso, “fino a domenica mi occupo di Italia, si vota ...

