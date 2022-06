Ucraina, il Nyt: i soldati di Kiev usano Google Translate per imparare a usare le armi Nato – Il live blog (Di martedì 7 giugno 2022) Nel 104esimo giorno della guerra in Ucraina le forze di Mosca spingono per conquistare il Donbass e si intensificano i combattimenti a Severodonetsk. Il presidente Zelensky ha lanciato un appello per chiedere un più veloce invio di armi dall’Occidente, segnalando che l’esercito russo ha un vantaggio numerico consistente nelle ultime battaglie. Intanto La Russia ha imposto sanzioni a 61 funzionari statunitensi ma non sembra voler chiudere l’ambasciata di Washington a Mosca. Il Cremlino ha detto di essere interessato a colloqui bilaterali sulle armi nucleari anche se è improbabile che abbiano luogo in questo momento. Intanto Putin attacca l’Occidente accusandolo della crisi del grano globale. 6.00 – Il Nyt e Google Translate Le armi inviate dalla Nato e dagli ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Nel 104esimo giorno della guerra inle forze di Mosca spingono per conquistare il Donbass e si intensificano i combattimenti a Severodonetsk. Il presidente Zelensky ha lanciato un appello per chiedere un più veloce invio didall’Occidente, segnalando che l’esercito russo ha un vantaggio numerico consistente nelle ultime battaglie. Intanto La Russia ha imposto sanzioni a 61 funzionari statunitensi ma non sembra voler chiudere l’ambasciata di Washington a Mosca. Il Cremlino ha detto di essere interessato a colloqui bilaterali sullenucleari anche se è improbabile che abbiano luogo in questo momento. Intanto Putin attacca l’Occidente accusandolo della crisi del grano globale. 6.00 – Il Nyt eLeinviate dallae dagli ...

