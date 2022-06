Traffico Roma del 07-06-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ulteriori disagi in quest’ultima ora per i viaggiatori della carreggiata interna del grande raccordo anulare in particolare tra Trionfale Salaria a causa di un precedente incidente cambia poco successivamente dove si rallenta sempre perintenso tra Nomentana e Prenestina code a tratti anche in esterna in questo caso tra l’autostrada di Fiumicino e la Tuscolanasostenuto ma senza altri disagi in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre si continua a viaggiare rallentati a causa della circolazione sostenuta su via della Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni piùRispetto al precedente aggiornamento anche sulla tangenziale est tra via Tiburtina e via Salaria direzione stadio a ...