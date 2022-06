Questa foto fa tremare l'Inter: mani al volto e lacrime, torna l'incubo per Simone Inzaghi | Guarda (Di martedì 7 giugno 2022) Fiato sospeso in casa Inter, dove si attendono notizie sulle condizioni di Milan Skriniar, uscito dal campo molto dolorante a pochi minuti dal termine del primo tempo di Slovacchia-Kazakistan. mani al volto per il difensore nerazzurro, che una volta in panchina non è parso molto ottimista sul suo infortunio: è atteso il responso degli esami medici, ma stando alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di una distrazione alta dei flessori sotto il gluteo. Skriniar, l'Inter e i suoi tifosi si augurano ovviamente non siano Interessati i legamenti e che quindi lo stop non comprometta l'inizio della prossima stagione. La reazione del difensore dopo l'uscita dal campo preoccupa non poco: le sue sensazioni non sono state delle migliori, con l'infortunio che non sembrava di poco conto. Schierato come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Fiato sospeso in casa, dove si attendono notizie sulle condizioni di Milan Skriniar, uscito dal campo molto dolorante a pochi minuti dal termine del primo tempo di Slovacchia-Kazakistan.alper il difensore nerazzurro, che una volta in panchina non è parso molto ottimista sul suo infortunio: è atteso il responso degli esami medici, ma stando alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di una distrazione alta dei flessori sotto il gluteo. Skriniar, l'e i suoi tifosi si augurano ovviamente non sianoessati i legamenti e che quindi lo stop non comprometta l'inizio della prossima stagione. La reazione del difensore dopo l'uscita dal campo preoccupa non poco: le sue sensazioni non sono state delle migliori, con l'infortunio che non sembrava di poco conto. Schierato come ...

